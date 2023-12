Les sénateurs américains votent contre une aide colossale pour l’Ukraine

L’Ukraine est-elle en train de perdre la guerre ? Ce mercredi, Volodymyr Zelensky a tenté comme il peut de remobiliser les leaders du G7 alors que les occidentaux peinent désormais à aider le pays dans sa guerre contre la Russie. Le président ukrainien s’est montré particulièrement inquiet alors que les sénateurs américains ont voté contre pour une aide financière de 106 milliards de dollars pour l’Ukraine et Israël, à seulement deux voix près. Et ce alors que Joe Biden avait en amont fait du chantage à une Troisième guerre mondiale. Un succès donc pour les Républicains, mais un échec pour les Démocrates qui voient le sort du XIXème siècle se jouer actuellement. Pourtant, l’Ukraine a un besoin massif et constant de munitions, et tout semble être dans les mains des Américains qui leur ont déjà versé 110 milliards de dollars d’aides. Pendant ce temps-là, Vladimir Poutine, qui espère l’effondrement de l’aide européenne et américaine envers l’Ukraine, était accueilli en superstar à Abu Dhabi, avant de s’entretenir avec le président iranien à Moscou.