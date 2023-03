Les Sénateurs LR, nouveaux maîtres du temps de la réforme des retraites

Après un passage chaotique à l’Assemblée nationale, le projet de loi sur la réforme des retraites arrive au Sénat. Sa caractéristique principale ? Pas d’Insoumis et pas de groupe Rassemblement national non plus. Surtout des sénateurs LR devenus maîtres du temps à qui Emmanuel Macron fait les yeux doux.