Les sénateurs sont-ils prêts à abandonner leur régime spécial de retraite ?

En plein débat sur la réforme des retraites, il existe un régime spécial qui fait grincer des dents : celui des sénateurs. Avec environ 2200€ net par mois, pour un mandat de six ans, les sénateurs français bénéficie d’une généreuse pension de retraite. Alors que le projet de réforme prévoit la suppression d’un certain nombre de ces régimes spéciaux, celui des sénateurs n’en fait pas partie. Côté députés, tous les groupes semblent être d’accord pour le supprimer. Problème : ils n’en ont pas le pouvoir. Seuls les sénateurs peuvent décider, d’eux-mêmes, de renoncer à leur régime spécial. Et c’est tout de suite plus compliqué.