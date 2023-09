Les témoignages poignants des Marocains

Après le dramatique séisme qui a frappé le Maroc ce week-end, trois habitants qui ont vécu l’horreur ont souhaité témoigner. Mustapha, dans un premier temps, un loueur de voiture de 47 ans, qui réside à Casablanca, mais qui se trouvait, au moment des faits à Tazolte, un petit village situé en montagnes. Il fait état de sept maisons totalement détruites, et tente de récolter un maximum d’aide humanitaire. Puis, Mohammed, également âgé de 47 ans, et restaurateur, est rapidement aller chercher sa belle-sœur au cœur d’un des villages les plus touchés. Sa maison est détruite. Enfin, Fadel, 34 ans, et musicien, fait partie, comme de nombreux Marocains, des volontaires qui fouillent eux-mêmes la terre à la recherche de survivants.