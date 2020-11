L'espoir du Mexique après la victoire de Joe Biden

En savoir plus sur Yann Barthes

Pendant quatre ans, Donald Trump a fait des Mexicains sa bête noire. Il les a accusé de tous les maux et commencé la construction que son fameux « mur » à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Autant dire qu’une fois l’annonce de l’élection de Joe Biden, les Mexicains ont poussé un soupir de soulagement. Mais le futur président adoptera-t-il une politique différente vis-à-vis de ses voisins ? Paul Gasnier est allé faire un tour de l’autre côté de la frontière pour en savoir plus.