L’étrange série de suicides chez les oligarques russes

La Russie a acté ce mercredi l’arrêt de livraison de gaz à la Pologne et la Bulgarie. Les deux pays dépendent pourtant à 80% du gaz russe. Un gaz distribué par Gazprom, géant de l’énergie et principale arme d’influence politique pour la Russie dont six des hauts responsables ont étrangement trouvé la mort ces dernières semaines.