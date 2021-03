L’Euro 2021 aura-t-il lieu ? On pose la question à Daniel Koch, le M. Covid de la compétition

L’Euro 2021 aura-t-il lieu ? Reportée en 2020 pour cause d’épidémie de Covid, la compétition devrait se tenir d’ici moins de 100 jours à travers toute l’Europe, mais plus l’échéance arrive, plus les responsables s’inquiètent. L’Euro doit se jouer dans 11 pays : le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Roumanie, la Russie et l’Azerbaïdjan. Sauf qu’en pleine pandémie, certains organisateurs craignent une multiplication des clusters. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch.