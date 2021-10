L’explication derrière la faute de goût de Mbappé, Messi et Neymar

Après la victoire du Paris Saint-Germain contre Manchester City cette semaine, les têtes d’affiche du club, Neymar, Mbappé et Messi, ont posé torse nu dans les vestiaires. Si le cliché a fait 1000 fois le tour des réseaux sociaux, c’est un détail vestimentaire qui a attiré l’œil toujours très professionnel de Marc Beaugé. Sur la photo, les trois footballeurs portent leur short très bas et leur caleçon très haut. Et ça porte un nom : le « sagging », du verbe « to sag », s’affaisser. Un style porté à la base par les prisonniers aux États-Unis, pas vraiment par choix mais juste parce qu’ils n’avaient pas le droit de porter de ceinture derrière les barreaux. Comme quoi, même les fautes de goûts ont une explication.