L'explosion des influenceurs muscu

A l'heure où les influenceurs sont de plus en plus décriés sur les réseaux sociaux, ceux axés sur le culpte du corps, la musculation, ou encore le bien-être semblent gagner chaque jour un peu plus en popularité. A l'image notamment de Tibo InShape, ou encore de l'ancien critique politique, Raptor dissident, qui proposent de véritables programmes lucratifs, ou encore des compléments alimentaires.