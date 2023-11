L’exposition qui retrace les tenues de sport les plus étonnantes

L’exposition « Mode et sport, d’un podium à l’autre » aux musées des arts décoratifs de Paris. On y retrouve des maillots de bain datant de 1900, des tenues de ski élégantes et vintage des années 1970, ou bien encore des baskets-talons à la mode dans les années 1990.