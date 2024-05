LFI reprend ses passes d’armes à l’Assemblée

Après une semaine de vacances, les députés étaient de retour à l’Assemblée Nationale. Avec une actualité qui a rapidement pris le devant dans les débats mardi 30 avril : la convocation de Mathilde Panot et Rima Hassan par la police pour leur implication dans le mouvement pro-Palestiniens à Sciences Po Paris et dans d’autres universités. Manuel Bompard s’est alors accroché avec Eric Dupond-Moretti, qui a qualifié ses deux collègues de "mollahs". Une passe d’armes qui s’est poursuivie sur X avec l’intervention de Jean-Luc Mélenchon qui a dénoncé une "vengeance personnelle contre les Insoumis". Avant que BFMTV ne remette une pièce dans la machine en invitant Manuel Bompard en plateau pour débriefer son propre clash.

