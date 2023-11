L’heure du bilan : David Rachline, le maire RN de Fréjus au cœur d’un système mafieux ?

Dans son bilan de la semaine, Jean-Michel Aphatie met en lumière le livre « Les rapaces », publié aux éditions Les Arènes, de Camille Vigogne Le Coat. La grand repoter à l’Obs consacre cet ouvrage à David Rachline, maire de Fréjus dans le Var et également vice-président du Rassemblement National. L’homme de 35 ans, également directeur de la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2017, souffre d’alcoolisme comme on l’apprend au fil des pages, expliquant lui-même : « Je ne vivrai pas jusqu’à mes 50 ans ». Une dépendance mise à rude épreuve régulièrement le soir dans son bureau de maire, et qui potentiellement joue sur sa capacité à gérer des dossiers sensibles. Camille Vigogne Le Coat explique également que l’homme politique prend plaisir à faire des blagues sur Adolf Hitler, alors que l’antisémitisme frappe la France ces derniers jours. L’autrice aborde également le sujet de la corruption et d’un système quasi mafieux. David Rachline serait un flambeur, en atteste l’achat d’une montre à 15 000 euros effectuée par son chauffeur, en liquide.