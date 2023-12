L’heure du bilan : Elisabeth Borne harcelée, la mystérieuse Monique Olivier, l’émotion exagérée autour d’Eric Dupond-Moretti et Ladj Ly, engagé

Dans son bilan de la semaine, Jean-Michel Aphatie revient dans un premier temps sur un potentiel remaniement ministériel à venir. Il se penche sur l’avenir d’Elisabeth Borne de nouveau remis en cause par Emmanuel Macron comme on l’apprend à travers un article du Figaro. Un harcèlement selon lui qui doit s’arrêter. Puis, le chroniqueur revient sur l’ouverture du procès de Monique Olivier, impliquée dans les sombres meurtres de son ex-mari, décédé en 2021, Michel Fourniret. Il met en lumière la décision de la femme de 75 ans d’autoriser les photographes et les caméras à filmer l'entrée dans son box. Jean-Michel Aphatie se questionne sur la vraie personnalité de Monique Olivier, un personnage passif ou une personnalité perverse ? Lumière ensuite sur la décision de la Cour de Justice de la République de relaxer Eric Dupond-Moretti. Une satisfaction de son avocate particulièrement exagérée. Enfin, Jean-Michel Aphatie revient sur l’interview du réalisateur Ladj Ly, auteur des « Misérables », et plus récemment de « Bâtiment 5 », et invité de Quotidien dans la semaine. L’homme de cinéma expliquait notamment qu’il était temps d’en finir avec ses clichés sur la banlieue, et notamment via la politique.