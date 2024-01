Jean-Michel Aphatie En savoir plus sur

Pour son premier bilan de la semaine de 2024, Jean-Michel Aphatie revient tout d’abord sans surprise sur la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre ce mardi 9 janvier. Une promotion express pour l’homme de 34 ans qui a produit un effet quelque peu inattendu, la promotion d’un autre surdoué de la politique, Jordan Bardella. Un véritable renouvellement de la politique en vue avec ces deux personnalités et un duel qui devrait passionner les médias possiblement en 2027 ? Le chroniqueur politique revient ensuite sur les vœux du ministre de l’Economie, Bruno le Maire, en début de semaine à Bercy. Des vœux anglés sur une volonté, le besoin d’économiser. Le tout devant 1300 personnes invités spécialement à Bercy. Enfin, Jean-Michel Aphatie termine son bilan de la semaine en revenant sur le témoignage de Judith Godrèche, présente sur le plateau de Quotidien ce lundi. Des mots forts à l’encontre du réalisateur Benoît Jacquot avec lequel elle a eu une relation lorsqu’elle avait 14 ans et lui 40. Une réaction suite à une interview choc de l’homme datant de 2011 et qui a refait surface.