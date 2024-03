L’heure du bilan : IVG dans la Constitution, élection 2027 et une polémique pour la route

Dans l’actu cette semaine, le vote historique en faveur de l’inscription de l’IVG dans la Constitution, des candidats déjà déclarés pour 2027 même si on ne leur a rien demandé et une polémique venue du monde universitaire.

