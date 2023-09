L’heure du bilan : le naturel du RN qui revient au galop, Eric Zemmour qui bidonne, et Charles III futur joueur du PSG

Comme chaque vendredi, Jean-Michel Aphatie dresse son bilan de la semaine. Il revient dans un premier temps sur Marine Le Pen qui a annoncé être « la candidate naturelle » du Rassemblement National en vue des futures élections présidentielles de 2027. Puis sur les mots d’Eric Zemmour à propos des migrants et de la submersion migratoire en citant soi-disant Saint-Augustin avec cette phrase : « On ne peut pas faire le bien jusqu’au mal ». Et enfin sur la remise de maillot du président du Paris-Saint Germain, Nasser al-Khelaïfi, à Charles III.