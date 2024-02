L’heure du bilan : le remaniement enfin terminé, François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon pas copains et le fiasco de la Ciivise

Pour débuter son bilan de la semaine, Jean-Michel Aphatie revient sur le remaniement qui s’est enfin achevé ce jeudi soir après avoir débuté le 9 janvier dernier avec la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre. Parmi les informations principales à retenir, la surprise Rachida Dati au ministère de la Culture, l’échec d’Amélie Oudéa-Castéra, et le feu de paille autour de François Bayrou. Le maire de Pau jugé comme capricieux par de nombreux observateurs. Jean-Michel Aphatie poursuit son bilan de la semaine en s’arrêtant sur la présence de François Ruffin sur le plateau de Quotidien. Avant cela, mardi matin sur France Inter, le député LFI est revenu sur le refus de certaines familles meurtris par la perte d’un être cher dans les attaques du Hamas en Israël, de voir des élus LFI présents à la cérémonie hommage. « J’entends que des parents qui pleurent leurs enfants ont tous les droits » a-t-il dit. Il n’en fallait pas plus à Jean-Luc Mélenchon lors de son meeting de Belfort ce mercredi soir pour tacler François Ruffin. Le député a ensuite répondu sur le plateau de l’émission. Enfin, Jean-Michel Aphatie revient sur la présence du président de la Ciivise, Sébastien Boueilh en début de semaine. Il s’est confié sur la façon avec laquelle la commission devait travailler face aux victimes d’inceste. Mais l’homme à la tête de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants s’est fait remarquer négativement en soutenant sa collaboratrice, Caroline Rey-Salmon à défaut de la personne se plaignant d’avoir été victime. La vice-présidente de la Commission s’est finalement retirée et Sébastien Boueilh a démissionné.

En savoir plus sur Jean-Michel Aphatie