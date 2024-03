L’heure du bilan : l’échec constant face aux trafics de drogues, Christine Angot brise les tabous sur l’inceste et Nicolas Dupont-Aignan rêveur

Comme chaque vendredi, Jean-Michel Aphatie dresse son bilan de la semaine. Direction d’abord Marseille où la « place nette XXL », l’opération de police d’envergure contre les trafiquants de drogues a occupé beaucoup d’esprit. Emmanuel Macron, sur place, à marteler qu’il fallait « pilonner les points de deal et les territoires » comme en 2023 et en 2021 sur place. Des paroles qui font écho à celles de Manuel Valls en 2013. La lutte contre la drogue apparait toujours comme un échec permanent. Certains médias ont même fait la part belle aux trafiquants. Jean-Michel Aphatie revient sur la présence de Christine Angot dans la semaine sur le plateau de Quotidien. La romancière et dramaturge a passé une partie de sa vie à parler de l’inceste subit de la part de son père. En ce sens, elle sort un film intitulé « Une famille » qui connait un succès. Elle regrette qu’on ne parle pas assez de l’inceste encore aujourd’hui, qui devrait concerner la société. Pour finir, Jean-Michel Aphatie revient avec une certaine ironie sur le souhait de Nicolas Dupont-Aignan de devenir président de la République.

En savoir plus sur Jean-Michel Aphatie