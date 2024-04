L’heure du bilan : Malika Sorel l’opportuniste et la France bonnet d’âne de l’économie

Comme chaque vendredi, Jean-Michel Aphatie dresse son bilan de la semaine. Le chroniqueur revient d’abord sur la nouvelle figure du Rassemblement National, Malika Sorel. L’universitaire, ancienne collaboratrice de Dominique de Villepin et admiratrice de Nicolas Sarkozy, notamment, a rejoint Jordan Bardella en tant que numéro 2 sur sa liste pour les élections européennes de juin prochain. Selon le Canard Enchaîné, la femme née de parents algériens aurait tout fait pour rejoindre le gouvernement d’Emmanuel Macron, sans succès, avant finalement de se tourner donc vers Jordan Bardella. Puis, Jean-Michel Aphatie revient sur les chiffres de la dette et du déficit de la France dévoilés en début de semaine. La presse n’a pas été tendre sur le sujet, n’oubliant pas de souligner les meilleures performances de tous les autres pays européens en la matière. Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, a plus ou moins fait comprendre qu’Emmanuel Macron et Bruno Le Maire étaient particulièrement mauvais sur ce terrain.

En savoir plus sur Jean-Michel Aphatie