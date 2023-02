L’hommage de Rihanna au Superbowl à une figure de Vogue

Bien sûr, le monde entier a vu le show de Rihanna pour la mi-temps du Superbowl et, bien sûr, tout le monde a parlé de son annonce de grossesse fracassante. Ce qu’on a moins commenté, en revanche, c’est son large manteau rouge porté en fin de prestation. Un hommage au grand journaliste de mode et gloire du magazine Vogue, le légendaire Andre Leon Talley, décédé il y a un an.