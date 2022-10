L’hommage remarqué de Karim Benzema à Tupac au Ballon d’Or

La cérémonie du Ballon d’Or s’est tenue lundi 17 octobre pour récompenser les meilleurs joueurs de football au niveau international. C’est le joueurs français, Karim Benzema, qui a obtenu la distinction la plus élevée pour récompenser son talent avec l’équipe du Real Madrid pour l’année 2022. Il a dédié son Ballon d’Or au peuple mais aussi à son idole de toujours, le rappeur américain Tupac. Il arborait la même tenue que le rappeur assassiné en 1996. En effet, en comparant leur costume, on y retrouve la même veste de smoking, la même chemise blanche à plastron, le même accessoire de cou qui remplace le traditionnel nœud papillon et des lunettes alors qu’aucun des deux n'a de problème de vue.