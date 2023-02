"L’homme pénétré", la BD qui veut décoincer les tabous et la société

« L’homme pénétré » de Martin Py et Zoé Redondo vient de sortir. Cette BD consacrée au plaisir prostatique nous apprend, entre autres, que plus de la moitié des hommes hétérosexuels ont déjà été pénétrés par une partenaire et que sur cette moitié, seuls 4% l’assument publiquement. Avec cette BD, les auteurs veulent informer, vulgariser, dé-tabouiser le plaisir prostatique avec à l’esprit l’idée que devenir plus ouvert sur ce sujet permettrait d’être plus ouverts sur tous les autres.