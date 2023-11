L’hôpital Al-Shifa, centre de commandement du Hamas ?

A Gaza, l’armée israélienne affirme poursuivre ses opérations militaires au sein d’autres quartiers de la ville. Les médias mondiaux, eux, placent l’hôpital Al-Shifa au centre de l’actualité. Des médias qui prennent leurs précautions alors que certaines images paraissent difficiles à vérifier au sein de cette guerre informationnelle, et que dans le nord de Gaza, les combats font toujours rage. Tsahal affirme avoir repris le contrôle de l’hôpital la semaine dernière, alors qu’elle dépeint un centre de commandement du Hamas au sein des sous-sols de l’établissement de santé. L’armée israélienne a publié une vidéo filmée par drone dans laquelle on aperçoit un tunnel de plus de 50 mètres sous l’hôpital, et notamment une autre dans laquelle on voit des miliciens du groupe terroriste emmener deux otages à l’intérieur le 7 octobre dernier, date de l’attaque terroriste en Israël. Plusieurs preuves qui permettraient à l’armée israélienne aujourd’hui de justifier ses opérations actuelles.