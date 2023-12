L’hypocrisie autour de la COP28 de Dubaï qui débute ce jeudi

Pour son fait du jour du jeudi 30 novembre, Yann Barthès revient une nouvelle fois sur la COP28 qui a débuté ce jour à Dubaï. La ville quasiment entièrement artificielle accueille bien le plus gros sommet de la Terre durant les deux prochaines semaines. Depuis le début de la semaine Yann Barthès fait le compte des annulations de dernière minute. Et après Joe Biden et le pape François, c'est Xi Jinping qui s’est à son tour défilé. Et pour lancer cet évènement planétaire autour de l’écologie, un clip à la sauce Dubaï a été diffusé. Pendant ce temps-là le Sultan Al-Jaber, également président de la compagnie pétrolière AdNoc se retrouve dans l’œil du cyclone après les révélations de la BBC cette semaine sur ses intentions. Il a tout de même pris la parole pour expliquer que le monde n’avait plus le temps, et qu’il fallait agir maintenant.