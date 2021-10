Liban : des dealers d’argent pour compenser l’explosion des prix

Nos journalistes Valentine Watrin et Abda Sall sont au Liban pour suivre le regain des tensions dans un pays déjà très fragilisé par sa situation économique. Depuis deux ans, la monnaie locale, la livre libanaise, a perdu 90% de sa valeur. 75% des Libanais vivent désormais sous le seuil de pauvreté. Les prix de tous les produits, alimentation, soin, vie courante ont explosés. La livre libanaise ne vaut plus rien : officiellement, 1 dollar américain vaut 1500 livres, mais le marché noir a repris le dessus. Dans les rues, 1 dollar américain s’échange contre 20 600 livres libanaises, soit 13 fois plus que le taux officiel. On trouve désormais au Liban des dealers de devise, comme des dealers de drogue, mais qui revendent de l’argent.