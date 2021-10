Liban, pays aux deux facettes

Valentine Watrin et Abda Sall sont au Liban où la situation économique et social se dégrade. Pourtant, le Liban ce n’est pas qu’une crise majeure, c’est aussi un pays réputé pour ses arts, sa fête, ses paillettes. Une facette qui continue de vivre chez les plus riches, malgré les difficultés du pays.