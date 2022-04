Liberté d’expression et violence en ligne : pourquoi le rachat de Twitter par Elon Musk inquiète ?

Maïa Mazaurette s’intéresse au rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk. Lequel veut garantir une liberté d’expression totale sur le réseau social. La liberté d’expression, si elle est un droit indispensable en démocratie, est toutefois régie par des lois, notamment contre le harcèlement en ligne. Or les plus jeunes sont les plus touchés par ce phénomène.