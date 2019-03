Depuis des jours, les caméras des chaînes d’info sont braquées AU CAS Où il se passerait quelque chose d’énorme au 10 Downing Street, le lieu de résidence – et de travail – de la Première ministre britannique Theresa May. Ce qui nous a permis d’observer le bal des arrivées et des départs des visiteurs tout au long de la journée. Et on leur trouve une certaine ressemblance avec les clients d’une boîte à partouze.