L’Île-de-France, territoire le plus inégalitaire du pays

Dernièrement, on a entendu beaucoup de polémiques autour du salaire des grands patrons. Mais la vraie richesse se niche dans le patrimoine. Jules Grandin s’est basé sur l’indicateur de l'impôt sur la fortune immobilière qui ne concerne que les plus riches. D’après cette carte, les grands foyers de richesse en France sont l’Île-de-France, le pourtour de la Méditerranée, ou encore les alentours de Bordeaux. Mais les résultats sont différents en se basant sur le pourcentage d’habitants de chaque ville qui paient l’IFI : Monaco est en première position avec 14 personnes sur 100 qui payent l’IFI. Puis toutes les communes qui suivent jusqu’au top 20 sont situées en Ile-de-France. Par exemple, dans les Hauts-de-Seine, on retrouve énormément de clubs privés comme le Paris Club Racing de la famille Lagardère, le Polo de Paris et le Cercle du bois de Boulogne. Néanmoins, même si les riches se concentrent en Île-de-France, c’est aussi le territoire le plus inégalitaire de France. Par exemple, les communes voisines comme Saint-Denis, Clichy-Sous-Bois, Aubervilliers et Grigny, font parties des villes les plus pauvres du pays.