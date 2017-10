Rama X : le nouveau roi excentrique de Thaïlande

Le roi de Thaïlande a été incinéré à Bangkok. La cérémonie a duré 15 heures… L’image la plus forte, c’est CE moment… Quand le fils du roi a rassemblé les ossements de son père…C’est Rama X, et ça sera le nouveau roi. Il sera couronné dans les prochaines semaines. Toute la journée, il était IMPECCABLE avec sa famille… A la télévision thaïlandaise, ils ont multiplié les reportages élogieux à son sujet... Et si tout le monde y met du sien pour en faire un roi bien sous tous rapports, c’est que c’est pas gagné. Extrait de l’émission Quotidien du 27 octobre 2017 – Deuxième Partie