L’image de l’année : la perquisition de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise

Difficile d’oublier cette séquence politique retentissante : Jean-Luc Mélenchon, hors de lui, hurlant à qui veut l’entendre (un agent de sécurité, en l’occurrence) que « La République, c’est lui ». Si l’image ne suffisait pas, les vidéos tournées ensuite à l’intérieur des locaux de la France Insoumise, entre insultes et altercations violentes, ont tout autant fait le tour des médias et des réseaux sociaux. Alors que Jean-Luc Mélenchon sera jugé en correctionnelle pour ces faits, Paul Larrouturou et Julien Da Costa reviennent sur cette image tâche qui va rester.