Limiter les vols en avion, qu’en pense le secteur de l’aéronautique ?

Le salon du Bourget, le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, a ouvert ses portes ce lundi 19 juin. Le message lancé est clair : l’avion vert existe, on peut voler sans polluer et les compagnies aériennes et aéronautiques vont décarboner leur activité. Pourtant, le secteur aérien, l’un des plus polluants, est en pleine expansion. Face à cela, l’ingénieur Jean-Marc Jancovici a fait une proposition choc : limiter les vols en avion à 4 dans une vie. Qu’en pensent les professionnels de l’aéronautique et la classe politique ?