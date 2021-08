L’impossible jingle de l’élection présidentielle 2022

En temps normal, pour faire un jingle, le processus est assez simple : on rassemble des infos, des images, un peu de montage et le tour est joué. Sauf que lorsqu’il a été question de créer un jingle pour l’élection présidentielle de 2022, la mission s’est avérée nettement plus compliquée que prévue. Pour cause, il n’y a pas juste une petite dizaine de candidats déclarés, mais plusieurs. Entre les déclarés vraiment en compétition, ceux qui ne devraient pas tarder, ceux qui disent qu’ils ne seront pas candidats mais dont on se méfie quand même : c’est simple, le temps de faire la liste complète on aurait le temps de s’enfiler un livre de Proust.