L'impressionnante machine GTA

Le journaliste de Jeux Vidéo Magazine, Mohammed Aigoin décrypte le succès de la machine GTA, avec son affolant trailer de GTA VI. Retour sur les chiffres halluciants du dernier sorti en date, GTA V. 30 millions de copies vendues en seulement un mois et demi après son lancement, pour 180 millions à l'heure actuelle. C'est tout simplement le produit culturel le plus vendu de l'histoire du jeu vidéo. GTA VI est lui le trailer de jeu vidéo qui a comptabilisé le plus de vues en 24 heures.