L’influencé : Coachella, les jeux olympiques des influenceurs

Ce week-end avait lieu l’événement phare de tout influenceur qui se respecte : le festival de musique Coachella. Au menu : poses devant la Tour Technicolor, chapeaux de cowboys, pirouettes devant la grande roue et concerts filmés à l’envers. Qui dit Coachella, dit tenues inventives : les influenceurs arrivent à leur hôtel avec des armoires remplies de vêtements prêtés par les marques. Le but est de se démarquer tout en évitant un bronzage de poulet rôti. A l’origine, Coachella était un festival de musique, mais c’est plutôt devenu un espace de télétravail pour les influenceurs avec des concerts. Pendant le festival, des événements pensés pour les réseaux sociaux sont organisés avec des décors photogéniques, des goodies à foison et des stars qui posent à tout va. L’influenceuse américaine Loren Gray a cependant révélé qu’une bonne partie des influenceurs qui disent être à Coachella sont en réalité des mythomanes. Et il y a aussi des concerts comme le rappelle la présence de Bad Bunny, Rosalía ou Blackpink.