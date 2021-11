L’Influencé de Nicolas Fresco : Sarah Fraisou et sa crème pour avoir les fesses de Kim K

À quelques semaines à peine de Noël, nos petits influenceurs préférés se coupent en quatre pour nous proposer des supers produits à offrir à nos proches ou pour se faire plaisir soi-même. On dit merci à Hillary et son « réveil olfactif du seum », à Milla Jasmine et son papier exceptionnel ou à Jessica Thivenin et son nouvel aspirateur/serpillère. Mais, comme souvent, la médaille de la meilleure influenceuse revient à Sarah Fraisou qui nous offre cette semaine une crème pour avoir les mêmes fesses que Kim Kardashian, sans passer par la case chirurgie.