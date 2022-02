L’Influencé de Nicolas Fresco : la Saint-Valentin funéraire de Jazz

En savoir plus sur Jazz

Cette semaine, les Influenceurs ont fêté la Saint-Valentin. Alors pas comme nous, avec un bouquet de 4 roses et une boîte de chocolats, mais avec des cargaisons entières de fleurs, des dîners-aquariums et des bagues à lampe frontale. Pour le reste de la semaine, gros concours de qui fera le plus de sondage sur Instagram. On a eu droit à « est-ce que vous aimez les animaux » avec Sara Lopez, à « est-ce que je vends ma Merco ou mon scoot » de Seby Daddy et même Mélenchon s’y est mis pour savoir si validait ses nouvelles lunettes.