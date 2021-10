L’Influencé de Nicolas Fresco : la soirée un poil égocentrée de Victoria Mehault

Tremblement de terre chez les Influenceurs : lundi soir, plus de Facebook, plus d’Instagram, plus de WhatsApp. Heureusement, il y avait toujours Snapchat et Tik Tok pour que Nicolas Fresco prenne sa dose d’influence.