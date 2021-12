L’Influencé de Nicolas Fresco : la veste calendrier de l’Avent de Dylan Thiry

Cette semaine, dans le monde merveilleux des influenceurs : une nouvelle tendance pas très chic venue d’Asie, des bougies par milliers, un Youtubeur qui se prend pour le guide du Routard et, bien sûr, le grand lancement de l’opération « Noël ». Les influenceurs ont installé leurs sapins – au pluriel – leurs déco de Noël parfois un poil too much et leurs ratés.