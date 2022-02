L’Influencé de Nicolas Fresco : la visite guidée de la petite maison toute simple de Nabilla

Cette semaine, Nicolas Fresco vient nous rappeler que non, la vie des influenceurs n’est pas faite que d’escapade à Dubaï et d’hôtels 5 étoiles. Elle est aussi faite de maisons de luxe, d’hélicoptère et de codes promo qui riment à rien.