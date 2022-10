L’influencé : l’Arabie Saoudite, le nouvel eldorado tout beau tout rose de nos influenceurs

Depuis plusieurs années, l’Arabie Saoudite essaye de redorer son image à travers les influenceurs. Sur les réseaux, ils vendent du rêve à leurs abonnés. Le pays repose pourtant sur la charia, où l’homosexualité et l’adultère sont encore passibles de la peine de mort. Mais ça, ça ne semble pas vraiment déranger nos influenceurs. Après les premiers Césars des influenceurs, nos stars catholiques des réseaux se sont aussi rassemblées lors d’une soirée. C’était en quelque sorte la Cène, mais version Tik Tok… Il n’y a pas que le Royaume-Uni qui peut se vanter d’avoir William et Kate, ou Harry et Megan. Avec Tibo In Shape et Juju Fitcats, la France va pouvoir célébrer son propre mariage royal.