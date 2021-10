L’Influencé de Nicolas Fresco : le corset de l’enfer de Sarah Fraisou

Les Influenceurs aussi se préparent à fêter Halloween et avec eux, on a eu droit à plein de codes promos pour trouver LE déguisement ultra tendance cette année et à des tutos maquillages vraiment, vraiment flippants. Mais avec tous ces bonbons ingurgités, les influenceurs n’ont pas oublié de nous faire partager leurs bons plans pour retrouver une peau de rêve et la ligne. La preuve avec un aspirateur à points noirs ultra efficace, des gélules aux 1000 propriétés – tant qu’à faire, autant tout mettre dans la même – une roulette de torture pour le ventre et, le clou du spectacle, une gaine de l’enfer présentée par l’iconique Sarah Fraisou.