L’Influencé de Nicolas Fresco : le crucifix pour prostate d’Océane

C’est l’hiver, il fait froid, mais pas assez pour forcer les influenceurs à se couvrir. Pas même quand ils vont au ski. Cette semaine, on a donc vu Nabilla, Mayadorable et Kendall Jenner en bikini sur la neige, mais avec des grosses chaussures bien chaudes. À l’inverse, on a aussi vu Kim Kardashian en bikini MAIS en manches longues sur la plage. Dans le reste de l’actu, les influenceurs ont choisi soit d’hiberner, soit comme Océane de réduire leur stress par tous les moyens possibles. Alors on n’est pas sûr, mais on pense qu’Océane nous a fait un tuto massage de la prostate pour l’occasion. Les autres sont devenus ambassadeurs du CPF, le compte professionnel de formation, et nous donne tous les bons conseils pour devenir influenceurs, comme eux. Enfin, on termine avec GMK, l’influenceur fan des grosses bagnoles, mais pas du vocabulaire qui va avec et les séquelles de Magali Berdah après son interview d 'Éric Zemmour.