L’Influencé de Nicolas Fresco : le gros déballage de stars du Grand Prix de Miami

Ce week-end, Miami accueillait son tout premier Grand Prix de F1. Pour l’occasion, un parterre d’influenceurs et de stars avaient fait le déplacement, en jet privé, pour ne pas suivre la course. Parmi eux, les Beckham, Paris Hilton, Dj Khaled, Venus et Serena Williams et bien d’autres.