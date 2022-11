L’influencé de Nicolas Fresco : Léna Situations a décidé de faire le pont, et pas n’importe lequel

Cette semaine, Léna Situations a décidé de faire le pont du vendredi au dimanche, en passant par le jeudi. Un pont un peu étrange, qui nous laisse quelques questions… Cette semaine, Julien Bert a subi une tentative de cambriolage. L’influenceur a tout raconté sur son compte Instagram, avant de rediriger ses abonnés sur Tik Tok. Depuis plusieurs semaines, le réseau social a mis en place une rémunération plus avantageuse. Une nouvelle qui ne semble pas avoir échappé à Julien Bert. Plus que quelques semaines avant Noël ! L’occasion pour Maéva Ghennam d’essayer de nouveaux produits et de nous régaler avec un « déguisement » un peu spécial…