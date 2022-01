L’Influencé de Nicolas Fresco : les curieuses habitudes alimentaires de Maeva Ghennam

On ne sait pas pour vous, mais les influenceurs eux tiennent leurs bonnes résolutions pour 2022. Il y a ceux qui se sont remis au sport et ceux qui ont décidé de manger plus sainement. Ou juste moins. Parmi eux, il y a Maeva Ghennam et ses habitudes alimentaires un poil cheloues. Le monde des influenceurs se compose de toutes sortes de catégories : les influenceurs beauté, les influenceurs fitness, les influenceurs modes et désormais les influenceurs prouts. Aux États-Unis, Stéphanie Matto, suivie par près de 300 000 abonnés s’est spécialisée dans la vente de pets. Les siens, bien sûr. Chaque jour, elle dévoile sur son compte sa routine pour péter à volonté – routine globalement composée de flageolets. Sauf que, problème : à force de trop vouloir lâcher des vents, l’influenceuse a fini à l’hôpital.