L’Influencé de Nicolas Fresco : Magali Berdah se prend pour Jean-Jacques Bourdin

Trois semaines après leurs belles résolutions du Nouvel an, Nicolas Fresco a senti les influenceurs un peu en galère pour suivre leur régime. Du coup, ils nous ont dégoté plein d’astuces pour maigrir sans se fatiguer. Cette semaine, on note aussi le super bikini en moumoute de Maeva Martinez, pour rester bien au chaud en hiver, les talents de vendeuse de Giuseppa et surtout, surtout, le nouveau boulot de Magali Berdah, la manager des influenceurs : journaliste politique.