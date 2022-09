L’influencé : Tibo In Shape embarqué par la police

Après l’arrivée de la Gendarmerie nationale sur Tik Tok, la police n’allait pas se laisser marcher sur les pieds. En réponse, elle a invité Tibo In Shape. Une journée clairement aux allures de colonie de vacances pour le youtubeur. Sur son compte l’influenceur Challenger 67 promettait d’offrir 100 euros et un tour en voiture aux premiers arrivés. Et il y en a qui n’ont justement pas perdu de temps… Plus d’une semaine après le Complément d’enquête diffusé sur France 2, certains influenceurs tentent de se remettre en question et de trouver des solutions pour leurs abonnés. Parmi eux, Julien Bert qui semble avoir oublié certains de ses anciens placements de produits…