L’influencé : Éric Zemmour coiffeur des stars, le thé du transit et gros "ourgan"

Cette saison, Nicolas Fresco va nous parler des « influenceurs », ceux qui passent leur vie à raconter leur vie sur les réseaux sociaux et, accessoirement, à nous vendre plein de trucs. Cette semaine, il a décidé de s’intéresser à Paga et Giuseppa des Marseillais et leur thé accélérateur de transit, au coiffeur « Éric Zemmour » et aux talents de lanceurs d’alerte des stars de télé-réalité.