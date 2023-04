L’influencé : Hailey Bieber, Heidi Klum et Noholito font partie de la team qui se planque à Pâques

A Pâques, il y a ceux qui cachent les œufs dans le jardin et il y a ceux qui se cachent dans le jardin comme Hailey Bieber, Heidi Klum ou encorfe Noholito. C’est la vidéo qui a fait le buzz pendant le week-end de Pâques : un prêtre italien qui transporte un énorme œuf de Pâques et qui chute sur les marches de l’hôtel. On ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs... Soneeeeeel, 600 000 abonnés sur TikTok, est influenceuse bonnes manières entre deux placements de produits. Elle nous apprend que l’on ne doit pas lever le petit doigt car c’est prétentieux et que l’on doit croiser les couverts dans l’assiette quand on a fini. Une formation élégance option mépris, donc. Aux Etats-Unis, la campagne pour l’élection présidentielle de 2024 est déjà lancée tout comme la course aux influenceurs. L’équipe de Joe Biden mise à fond sur les influenceurs pour relayer son agenda et ses actions. Les influenceurs ont même été invités à la Maison Blanche à l’occasion d’une soirée. Au programme : visite des lieux, discours de bienvenue et visite surprise de Joe et Jill Biden.